تسديد الشطر الثاني لمكتتبي “عدل” في 30 نوفمبر

وزير السكن يعد بطي ملف عدل 2 نهاية الشهر الداخل

“أوبيجيي” تنشر مواقع المساكن التي ستسلم يوم الفاتح نوفمبر

كشف وزير السكن والعمران، كمال ناصري، أمس الجمعة، عن اجراءات جديدة ستشمل ملف “عدل 2” خلال الأيام المقبلة.

وأكّد ناصري، بأن هيأته الوزارية، ستقوم “رسميا بطي ملف عدل 2 خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل” مضيفا بأن وزارة السكن، قد “انتهت مشكل العقار في العاصمة، بعد استرجاع العديد من الأوعية العقارية”، حيث “سيتم استدعاء المكتتبين من أجل دفع الشطر الثاني الخاص بهذه العملية”.

وفي اتصال هاتفي لـ”النهار” بأحد مصادرها من وزارة السكن، أكّد على تعيين تاريخ 30 نوفمبر المقبل، من أجل فتح الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة “عدل” من أجل تقدّم 30 ألف مكتتب لاختيار مواقعهم ودفع الشطر الثاني الخاص بهم، وهذا بعد اجتماع أجراء الوزير ناصري بمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

وعلى صعيد آخر، طالبت المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، كافة المستفيدين من السكن والمقرر توزيعه خلال الفاتح من نوفمبر المقبل، بالتقرب من مصالحها التجارية على مستوى مديريات المشاريع، قصد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية في أقرب الآجال.

ووفق ذات البيان فان الأحياء المعنية بالتسليم، تشمل كل من حي 1021 مسكن ترقوي عمومي بالرحمانية، حيث سيتم تسليم 494 مسكن على مستوى المجمع رقم 03 والمشتمل على عمارات رقم 11 الى غاية رقم 16، والمجمع رقم 04، المشتمل أيضا على عمارات رقم 17 الى غاية رقم 22، أما المجمع الخامس فيشمل عمارات رقم 23 الى غاية رقم 28، في حين أن المجمع رقم 06 يشمل عمارتي 29 و 30.

وبخصوص حي 488 مسكن ترقوي عمومي بالرغاية، فان عدد المساكن المعنية بالتسليم يبلغ 177 مسكنا موزعة بين المجمع الأول والمقسم الى العمارات الأربعة الأولى من صنف “A” وعمارتي 01 و 02 من صنف “C” وعمارة رقم 01 من صنف “B”، أما المجمع الثاني فيشمل العمارة رقم 09 من صنف “A” والعمارات من 06 الى 11 ذات الصنف “C”.

من جهة أخرى، فإن عدد المساكن المعنية بالتسليم والخاصة بحي 760 مسكن ترقوي عمومي، حي فايزي، بلدية برج البحري، يبلغ 72 مسكنا، بالمجمعات رقم 13 و14 و15، أما في قسنطينة فان عدد المساكن المعنية بالتسليم، يبلغ 380 موزعة بين المجمعات من رقم 01 إلى رقم 16، في حين أن المساكن المعنية بالتسليم بحي 500 مسكن ترقوي عمومي بتيبازة، يقدر عدد بـ 35 مسكنا موزعة على المجمعين B4 و C1.