تسديد المنحة المدرسية الخاصة قبل 31 جويلية

شدّد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على اتخاذ كل التدابير بالتنسيق مع السلطات المحلية لتسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج لمستحقيها قبل 31 جويلية 2024.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، مساء السبت، لندوة وطنية، تمحورت حول متابعة مراحل تنفيذ العمليات المتعلّقة بالامتحانات المدرسية واختبارات الفصل الثالث لمختلف المستويات التعليمية.

وحسب بيان للوزارة، حضر أشغال الندوة، إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

وأكّد الوزير على وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على سير مختلف التقييمات المرتبطة بالثلاثي الأخير من الدراسة.

وثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع. حاثا إيّاهم على مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة لإتمام السنة الدراسية الحالية بما يضمن الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة.