تسديد حقوق التسجيل في “السانكيام” “البيام” و”الباك” دورة 2021 عن طريق البطاقة الذهبية

أعلنت وزارة التربية، اليوم، أنه بإمكان تسديد حقوق التسجيل للامتحانات المدرسية دورة2021 عن طريق الدفع عبر الأنترنت باستعمال البطاقة الذهبية.

وحسب بيان الوزارة، فإن المعنيين بهذه الامتحانات بإمكانهم تسديد حقوق التسجيل عن طريق الخدمة الجديدة.

وتتمثل هذه الخدمة في الدفع عبر الأنترنت باستعمال البطاقة الذهبية من خلال منصة الدفع الالكتروني التي صممت خصيصا لهذا الغرض.

وذلك عبر الرابط التالي https : / / epay . education . gov . dz المربوطة بالمنصة الرقمية البريد الجزائر.

كما يتم الولوج إلى هذه المنصة عبر اسم المستخدم وكلمة السر المدونتان على استمارة التسجيل، والمستخرجة من موقع التسجيل.