تسديد فواتير الكهرباء والغاز شهريا .. عرقاب يكشف

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، أن شركة سونلغاز تعمل على جعل عملية تسديد فواتير الكهرباء والغاز، تتم كل شهر بدلا من ثلاثة أشهر.

ونشر النائب البرلماني، محمد السعيد معنصر، عبر صفحته على فيسبوك، رد وزير الطاقة والمناجم، حول تغيير آلية دفع فواتير الكهرباء والغاز، من الثلاثي إلى الشهري، أوضح الوزير أن سونلغاز تدرس تنفيذ عملية تسديد فواتير الاستهلاك للغاز والكهرباء شهريا، ما سيسمح لزبائنها بتسيير ميزانيتهم على أفضل وجه ممكن.

وبخصوص الأسعار، أكد عرقاب أن هذه التسعيرة مطبقة في إطار قانون المالية 2016. كما تم تحديدها بموجب قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز سنة 2015، وهو آخر تعديل للأسعار.

وتابع عرقاب في السياق ذاته أن تحديد التعريفة المطبقة منذ عام 2016، قد تمت وفق 4 شرائح معمول بها. في ما يتعلق بكمية الكهرباء والغاز التي يستهلكها المواطن. مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل الضعيف.