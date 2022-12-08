تسديد فواتير المياه عبر تطبيق بريدي موب

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، عن التوقيع على اتفاقة بين مؤسسة بريد الجزائر وشركة “سيال”.

وحسب بيان للوزارة، تتيح الإتفاقية لزبائن هذه الأخيرة تسديد فواتيرهم عبر تطبيق “بريدي موب”.

وتم توقيع هذه الإتفاقية، على هامش الإحتفال باليوم الافريقي للاتصالات وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

وحملت احتفالات هذه السنة شعار “تعزيز الشمول المالي من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

هذا ويكتسي هذا الحدث أهمية خاصة باعتبار أن الجزائر تترأس حاليا مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الافريقي للاتصالات إلى غاية سنة 2026.

وكذا بالنظر إلى شقي هذا الموضوع اللذين يعنيان قطاعنا الوزاري بصفة مباشرة.

وتم بالمناسبة استعراض النتائج المحققة في مجال تدعيم البنية التحتية الجزائرية للإتصالات. بصفتها شرطا أساسيا لتعزيز الشمول المالي.

بالإضافة إلى عرض حول الخدمات المالية والنقدية الإلكترونية في الجزائر وتطور أهم المؤشرات.

فضلا عن روبورتاج حول التجربة الرائدة في استعمال الدفع الالكتروني على مستوى بلدية منعة بولاية باتنة.

كما تم بالمناسبة إطلاق النسخة الجديدة لفضاء الزبون من طرف مؤسسة بريد الجزائر وكذا الميزات الجديدة التي تضمنها.

ونظرا لتزامن هذا اليوم مع اليوم الوطني للابتكار، تم إصدار طابع بريدي بالمناسبة، حسب ذات البيان.