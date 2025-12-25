تسرب الغاز من مدفئة يتسبب في مقتل خمسيني بأم البواقي

فقد شخص يبلغ من العمر 50 سنة حياته نتيجة استنشاق الغاز المنبعث من مدفأة في منزله بحي النسيم، بلدية وقصر الصبيحي.

وحسب بيان للحماية المدنية فقد تدخلت مصالح الطوارئ عند الساعة 12:15 ظهر يوم الأربعاء، محاولين إسعاف الضحية، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل. وتم نقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حالات التسمم بأحادي أكسيد الكربون خلال فصل الشتاء. نتيجة الاستخدام غير الآمن للمدافئ وأجهزة التدفئة. ما يستدعي تكثيف حملات التوعية حول مخاطر الغاز وضرورة توفير التهوية الكافية في المنازل.