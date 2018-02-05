تسرب الغاز يودي بحياة عريسين بالتبسة

تدخلت مصالح الحماية المدنية ببئر العاتر، 90 كلم جنوب عاصمة ولاية تبسة، على مستوى حي “وادي الخندق” لانتشال جثتي عريسين حديثي العهد بالزواج.

وحسب مراسل النهار بالولاية، فإن العريسين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، تم انتشال جثتيهما من داخل منزلهما العائلي.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن السبب وراء الوفاة هو تسرب غاز أحادي الكربون.

وتم نقل الجثتان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “التيجاني هدام” في انتظار اخضاعهما لعمية التشريح من طرف الطبيب الشرعي.

وذلك طبقا لتعليمات نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية الذي أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق فوري في الحادثة المأساوية.