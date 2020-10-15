تسرب للنفط في خط الأنابيب الرابط بين حوض الحمراء وبجاية

كشفت وزارة الطاقة عن وقوع تسرب نفطي صباح اليوم الخميس، على مستوى النقطة PK 143 من خط أنابيب OB1 الرابط بين حوض الحمراء و بجاية وبالتحديد ببلدية غمرة على بعد 20 كم من مدينة تقرت.

و أكدت وزارة الطاقة ان فرق سوناطراك قامت بالتنقل لعين المكان للاستعلام عن الوضع وأصل و سبب التسرب النفطي.

حيث تظهر التقارير الأولية أن التسرب سببه تآكل خط الأنابيب الذي يعتبر أحد أقدم خطوط الأنابيب التي تم انشاؤها في الجزائر منذ خمسينيات القرن الماضي بين حاسي مسعود وبجاية.

و تضيف وزارة الطاقة في بيان لها أن كميات النفط المنسكبة منخفضة للغاية وقد وضعت فرق سوناطراك جميع الوسائل اللازمة لاستعادة هذه الكميات المتسربة وتنظيف الأسطح المتضررة.

في الوقت نفسه سيتم إصلاح خط الأنابيب بسرعة لإعادة تشغيله، كما أكدت وزارة الطاقة أنه منذ بدء تدفق النفط على السطح تم إغلاق صمامات الأمان من طرف شركة سوناطراك.

بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات من قبل شركة سوناطراك لتأمين المباني مع إنشاء محيط أمني وإصلاح خط الأنابيب الذي بدأ في نفس اليوم في الساعة 15:00.