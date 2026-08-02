تسرب مادة زيتية من شاحنة بنفق وهران.. تواصل عمليات التدخل والمعالجة

تواصل فرق الصيانة التابعة للجزائرية للطرق السيارة، تدخلاتها، على إثر تسجيل حادثة تمثلت في تسرب مادة زيتية من شاحنة ذات مقطورة يوم الجمعة، على مستوى النفق الأيسر، بمنفذ وهران اتجاه الميناء.

وحسب بيان لذات الهيئة، باشرت فرق الاستغلال والصيانة تدخلاتها الفورية من أجل تأمين موقع الحادث واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وتم وضع نظام التشوير المؤقت وتأمين الرواقين الأول والثاني، تفاديًا لأي خطر محتمل وضمانًا لسلامة مستعملي الطريق.

وقد تواصلت عمليات المعالجة الميدانية، من خلال نثر الرمال على مستوى المنطقة المتضررة. قصد امتصاص آثار التسرب واستعادة شروط السلامة على الطريق. وذلك بتنسيق بين فرق الصيانة وفرق الدورية المجندة بعين المكان.

كما واصلت الفرق المتدخلة عملياتها خلال نهاية الأسبوع، وحتى اليوم. من خلال استكمال أشغال المعالجة والتنظيف وإزالة آثار الرمال على مستوى مخرج النفق الأيسر والنفق الأيمن. بهدف إعادة الطريق إلى وضعه العادي في أفضل الظروف.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة من خلال هذه التدخلات المتواصلة جاهزية فرقها الميدانية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة. بما يضمن سلامة مستعملي الطريق والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.