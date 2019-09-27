تسرب مياه إلى جوف باخرة “طاسيلي 2” يحدث حالة طوارئ بميناء وهران

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تسرب مياه إلى جوف باخرة “طاسيلي 2” يحدث حالة طوارئ بميناء وهران
بقلم كريمة سواق

حالة طوارئ شهدتها ليلة أمس الخميس، باخرة “طاسيلي 2” بعد تسرب للمياه إلى جوفها على مستوى غرفة المحركات استدعى من الطاقم البحري تأجيل الرحلة من وهران إلى أليكانت الإسبانية.

باخرة “طاسيلي 2” التي كان من المفترض أن تبحر في حدود الساعة العاشرة مساء من ليلة أمس، من ميناء وهران باتجاه اليكانت الاسبانية لم تتمكن بسبب عطب ناتج عن تسرب للمياه إلى جوفها.

وتم التفطن للعطب من قبل طاقم الباخرة قبل انطلاقها، تسبب في تأخير الرحلة إلى غاية صبيحة اليوم في حدود الساعة التاسعة بعد إصلاح العطب.

وحسب بعض المصادر فإن العديد من ركاب الباخرة من أصل 800 مسافر رفضوا الإبحار على متنها بعد حالة من الإستياء والقلق متابعة الرحلة خوفا من غرقها رغم تأكيد طاقمها على إصلاح العطب.


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