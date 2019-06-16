تسريبات “آيفون 11”.. شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد!

تنتشر العديد من التسريبات والشائعات، مع اقتراب موعد إطلاق هاتف “أبل” المنتظر، الذي سيحمل على الأغلب إسم “آيفون 11”.

ومن بين التسريبات التقنية، المرتبطة بجهاز “أبل” الجديد، والتي شكلت مفاجأة مدوية، طريقة الشحن.

حيثي تعتمد طرقة الشحن الجديدة، على شحن هواتف” آيفون” و”أندرويد” باستخدام شاحن واحد.

وهذا يعني تخلي الشركة عن ميزة الشحن المعتمدة في هواتف “آيفون” منذ عام 2012، واستبدالها بالشحن عبر “الكابل” من خلال منفذ “يو إس بي- سي”.

ووفق ما ذكر موقع “فوربس”، فإن التسريب استند على صورة من نظام التشغيل القادم “iOS 13”.

إذ تم حذف أيقونة الشحن “Lightning” التي كانت متوفرة في الإصدارات السابقة من نظام تشغيل “أبل”، واستبدلها بصورة كمبيوتر وكيبل