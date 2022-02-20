تسريبات خطيرة.. جحنيط تقاضى قُرابة 7 ملايير في عام ونصف

صنعت تسريبات خطيرة تخص قضية اللاعب أكرم جحنيط اليوم الأحد الحدث في الوسط الرياضي السطايفي.

إدارة فريق وفاق سطيف الذي ينشط في صفوفه “جحنيط” كشفت قيمة المستحقات التي تلقاها قائد الوفاق من سبتمبر 2020 إلى غاية جانفي 2022.

كما بلغت قيمة المستحقات التي تلقاها متوسط ميدان الوفاق 6 ملايير و 740 مليون سنتيم.

الإدارة السطايفية استظهرت ذلك ببعض الصكوك البنكية التي استلمها جحنيط وتؤكد حصوله على القيمة المذكورة.