تسريبات.. “ماني” في طريق مفتوح للتفوق على “محرز” !

سيتم الكشف يوم غد الثلاثاء عن جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء والتي يتنافس عليها كل من: “ماني”، “محرز” و”صلاح”.

ولن يكون النجم الجزائري “رياض محرز” حاضرا في حفل الكاف الذي سيقام يوم غد الثلاثاء بـ “الغردقة”.

فرياض محرز لديه مباراة صعبة في نصف نهائي كأس الرابطة أمام “مانشستر يونايتد” في ذات اليوم.

كما أن مصادر صحفية بريطانية، أكدت أن المصري محمد صلاح لن يكون حاضرا هو الآخر في الحفل ومسؤولو “الكاف” يحاولون بشتى الطرق إقناعه بالحضور.

غير أن السنغالي “ساديو ماني” سيكون حاضرا ومرفوقا بمدربه الشخصي وبأحد مساعدي “يورغن كلوب”، أين سيتدرب في مصر من أجل المحافظة على لياقته.

كما أن بعض التسريبات تؤكد تفوق “ساديو ماني” على النجم الجزائري “رياض محرز” على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.