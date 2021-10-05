تسريبات “وثائق باندورا”.. شقيقة محمد السادس في قلب الفضيحة

قدم تحقيق “وثائق باندورا” الاستقصائي، تفاصيل مالية سرية عن زعماء وقادة يرتبطون بشركات وممتلكات مسجلة “خفية”.

وقاد التحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “ICIJ”، وأنجزته شبكة من الصحفيين الاستقصائيين، شاركت فيه مؤسسات صحفية عالمية، للكشف عن شبهات فساد وتهرب ضريبي.

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وأورد التحقيق معلومات عن 40 سياسيا ومسؤولا عاما من تسع دول في الشرق الأوسط لديهم كيانات خارجية في أوراق باندورا.

الأميرة المغربية “للا حسناء” متورطة في الفضيحة

كشف صحفيون مغاربة، ومواقع إعلامية، إن شقيقة الملك محمد السادس، حسناء العلوي، الملقبة بـ”للا حسناء”، والمستشار الملكي ياسر الزناكي، متورطين في فضيحة وثائق باندورا “Pandora Papers”.

‏وكشفت وثائق سرية أن الأميرة المغربية اشترت منزلاً فخما بقيمة 11 مليون دولار في لندن الراقية بالقرب من قصر كنسينغتون “Kensington Palace”، وهو مقر العائلة الملكية البريطانية، من خلال شركة صورية وباستخدام أموال من “العائلة الملكية المغربية”، حسب وثائق مسربة تشير إلى مهنتها ب”الأميرة”.

ولم ترد حسناء على الأسئلة التي أرسلها الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحفيين، لو دياس، إلى القصر الملكي.

و”اللا حسناء” هي الشقيقة الصغرى للملك محمد السادس ملك المغرب.وترأس حسناء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهي تحضر بانتظام الفعاليات الدولية وتجتمع مع قادة العالم وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.

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