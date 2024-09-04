تسريب القميص الجديد لـ”الخضر”

انتهت شركة “أديداس” شريك الإتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، من تصميم القميص الجديد للمنتخب الوطني تحسبا للاستحقاقات القادمة.

وتم اليوم الأربعاء، تسريب القمصان التي سيدخل بها المنتخب الوطني. غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، والتي سيستهلها الخضر، باستقبال غينيا الاستوائية غدا الخميس، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

وجاء قميص “المحاربين” في تصميم مختلف نوعا ما، يظهر الألوان التقليدية للجزائر، الأبيض والخضر، بالنسبة للرئيسي، بينما حمل القميص الثاني اللونين الأخضر والأسود.