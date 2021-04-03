تسريب بيانات حوالي 533 مليون مستخدم لـ “فايسبوك”!

أفادت مواقع الكترونية عالمية، عن تسريب بيانات لأسماء المستخدمين، ارقام هواتفهم وموقعهم بالإضافة الى تواريخ ميلادهم.

وحسب ما كشفه موقع “Business insider”، فإن البيانات المسربة وصلت أيضا الى حسابات الفايسبوك وحتى البريد الإلكتروني المربوط بالحساب.

أين اصبحت هذه البيانات متاحة على الشبكة المعلوماتية، أين ضمت أكثر من 533 مليون حساب.

من بينهم 32 مليون لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تم تسجيل 11 مليون حساب من بريطانيا و6 ملايين من الهند.

وأضاف نفس المصدر أن هذه البيانات صحيحة بعدما تم التحقق من بعضها بصورة كاملة، وهو الأمر الذي قد تمثل خطورة كبيرة على أصحابها.

والى غاية كتابة هذه الأسطر، لم تعلق شركة “فايسبوك” على هذا الخبر والبيانات المسربة، في صفعة لواحدة من أكبر مواقع التواصل الإجتماعي في العالم.