تسريب تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تفاصيل عقد لاعب ريال مدريد الجديد، النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقا لتقرير نشره موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الإثنين، فإن مبابي توصل مع إدارة نادي ريال مدريد للانضمام إلى الملكي في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح المصدر، أن مبابي سيوقّع عقدا مدته 5 سنوات مع الريال، من صيف 2024 لغاية صيف 2029، براتب يقدر نحو 15 إلى 20 مليون أورو صافي سنويا.

كما أضاف المصدر، أن إدارة “الميرنغي”، قدمت بعض التنازلات لصالح اللاعب الفرنسي خاصة فيما يتعلق بحقوق الصور.

كما أكد ذات المصدر، أنه يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة، وبنسبة كبيرة سيتم الاعلان عنها بتاريخ الفاتح من جويلية القادم.