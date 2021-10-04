تسريب خطير يسبب مشكلة كبيرة لشركة فيسبوك

تراجعت مساء اليوم الاثنين، قيمة أسهم شركة فايسبوك بنسبة تزيد على 5% بعد تعطل تطبيقاتها على مستوى العالم بشكل مفاجئ.

و عن تداعيات هذا العطب المفاجئ الذي أصاب الشركة كشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك، فرانسيس هوغن، حسب ما نقله موقع steep news، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات المنصة إلى صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت: “عملاق التواصل الاجتماعي يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، ولعبت دوراً في هجوم 6 جانفي على مبنى الكابيتول”.

وأضافت: “فيسبوك يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية”.