تسريب صوتي صادم منسوب لوالد زوج شيرين يُحدث ضجة

صُدم الوسط الفني في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بإنتشار تسجيل صادم لوالد الفنان حسام حبيب زوج المطربة شيرين عبد الوهاب.وأثار التسجيل المنسوب لحسين حبيب جدلًا واسعًا، حيث تحدث فيه عن خطة نجله للزواج من شيرين.

وتضمن التسجيل الصوتي، خطة مؤامرة حسام حبيب للاستيلاء على ثروة شيرين عبد الوهاب بعد الزواج منها، ورغبته في الزواج من فتاة صغيرة سرا للإنجاب.واعترف حسين حبيب بأن إبنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لشيرين.ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها.وفي أول تعليقِ له حول التسجيل الصوتي، نفى والد حسام حبيب، صحة هذا التسجيل، مؤكدًا إنه كذب وافتراء.

ومن جانبها، قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي نشرت التسجيل الصوتي: “التسجيل الصوتي صحيح، ولن نُقدم أي معلومات عن كواليس تلك العملية الاستقصائية، لاسيما وأنه حق أصيل لنا.عندما يدفعني ضميري وإيماني وأخلاقي، للدفاع عن فنانة كبيرة بحجم الفنانة شيرين عبد الوهاب“.وأضافت نضال الأحمدية: “التسجيل كان عبارة عن اتصالات، وتحدث الرجل بكل أريحية.وما أوقعه في الحديث، هو الاستخفاف بالناس كما يستخف بشيرين”.

وحسب موقع “الفن”، فإن أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتفاقم بشكل كبير، وفي طريقها إلى ساحات المحاكم.بسبب خلافات مالية نشأت بينهما.وأضاف ذات المصدر، أن الانفصال وقع بالفعل بين شيرين وحسام.بالتزامن مع التسريب الصوتي لوالد حسام، الذي أثار ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية.