تسريب صوتي يورط صامويل إيتو في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات

يواجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، فضيحة جديدة، متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.

وحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فتحت الشرطة الكاميرونية، تحقيقا مع إيتو، في قضية التلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الثانية الكاميروني.

ويواجه رئيس الاتحاد الكاميروني، تهمة مساعدة فريق فيكتوريا يونايتد، موسم 2022-2023، لتحقيق الصعود للقسم الأول في الدوري الكاميروني.

واستندت الاتهامات الموجهة للنجم الأسبق لنادي برشلونة، حسب ذات المصدر، إلى تسجيل صوتي مسرب، لصامويل ايتو، مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، فالنتين غوين.