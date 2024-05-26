تسريب صور صادمة لياسمين صبري دون تعديل!

أثارت صور للممثلة المصرية ياسمين صبري، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

والصور من حفل “AmfAR Gala” خلال مهرجان كان السينمائي، وظهرت فيها الفنانة بدون أي تعديلات على الصور.

وتداول نشطاء صوراً للنجمة وهي ترتدي فستاناً لامعاً بدون أكمام من تصميم “Jean Pierre Khoury”.

وكان اللافت أن الصور كانت غير معدلة، مقارنة بصور أخرى خضعت للتعديل ونشرتها ياسمين عبر حسابها على تطبيق التواصل إنستغرام.

وأثارت الصور غير المعدلة ضجة كبيرة، حيث أشار العديد من المتابعين إلى أن “الفلاتر” تظهر الفنانة بشكل خالٍ من الشوائب.

بينما الصور الحقيقية تظهر بعض العيوب، واعتبر البعض أن جمال ياسمين صبري عادي.

وأشاروا إلى أن ملامحها غير مميزة، بينما رأى آخرون أن صورة ياسمين الحقيقية بدون فلتر هي أيضاً جميلة وملامحها فاتنة.