تسريب فكرة برنامج مقلب رامز جلال لرمضان 2019

تسبب تسريب فكرة نسخة برنامج المقالب الجديد لرامز جلال المقرر عرضه في رمضان 2019 في وضع رامز في ورطة.

حيث تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة برنامج رامز جلال الجديد الذي يميل إلى الرعب .

وبنى الفنان برنامجه على استضافة عدد من النجوم وإعطائهم مشروبا يحتوي على مادة مخدرة لتنويمهم، ومن ثم إفاقتهم في غرفة مظلمة تشبه القبر .

ويجد حوله شخصان يرتديان ملابس بيضاء يقومان بمحاسبته داخل غرفة.

ولحد الان فإن رامز جلال وضع الفكرة فقط ولم يبدء في التصوير .

ويتوقع البعض تراجع رامز جلال عن الفكرة بعد تسريبها

وبحسب ما نشرته صحيفة الأخبار المصرية، فإن رامز جلال وضع فكرة البرنامج فقط حتى الآن.

ولكنه لم يبدأ بعد في تصوير أي من حلقات البرنامج، وما زال يدرس الفكرة بشكل نهائي قبل الشروع في تنفيذها، حيث يتوقع البعض تراجعه عن الفكرة بعد تسريبها إلى وسائل الإعلام.