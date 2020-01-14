تسريب وثيقة لمقتحم منزل نانسي عجرم تدعم موقف زوجها

إنتشرت وثيقة تخص مقتحم فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والذي قتل في إطلاق نار مع زوجها فادي الهاشم، تدعم موقف الأخير.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة بيان شخصية خاصة بمحمد الموسى، القتيل بفيلا نانسي عجرم، وهي خاصة بإقامته في لبنان.

وكشفت الوثيقة عن إسم القتيل بالكامل، ووجهة عمله ومدة سريانها، والتي إنتهت في شهر سبتمبر الماضي.

وهو ما يتوافق بشكل كبير مع تأكيدات نانسي عجرم ومحامي زوجها، أن القتيل لم يكن يعمل في منزلها.

وبينت الوثيقة أن محمد الموسى، كان يعمل في جهة حكومية، كما أن إقامته قد إنتهت بالفعل، وبالتالي لم يكن يحق لنانسي من الأساس توظيفه.

مما يكذب القصة المتداولة حول زيارته لمنزل نانسي، لأخذ مستحقاته التي رفضت هي دفعها له.

وكشف محامي الدكتور فادي الهاشم، أن القضية صارت في يد القضاء، رغم كل الأقاويل الكاذبة التي يتم نشرها حاليا.