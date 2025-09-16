تسريحات الشعر.. “البونتاكور”.. والأظافر الطويلة ممنوع بالمدارس!

وجّهت مديريات التربية مراسلة إلى المؤسسات التربوية، ذكّرتهم من خلالها بالآداب العامة الواجب احترامها خلال الدخول المدرسي. وضرورة إحترام التلاميذ للنظام الداخلي للمؤسسات التربوية. والإلتزام باللباس المستور والإبتعاد عن كل ما هو مشبوه ومتنافي مع عادات و قيم المجتمع الجزائري المحافظ.

وحسب مراسلة لمديرية التربية، شرق الجزائر ، أشارت إلى أن الدخول المدرسي سيكون يوم الأحد 09/21//2025 على الساعة الثامنة صباحا. و لا يسمح و يمنع منعا باتا دخول التلاميذ للمؤسسة بدون مآزر أو بهندام غير تربوي ” سراويل قصيرة أو مقطعة - نعال – تسريحة الشعر غير لائقة” و بالنسبة للبنات ممنوع “الأظافر الطويلة و مواد التجميل و اللباس غير لائق و الشعر المسدول”.

كما دعت مديرية التربية إلى ضرورة مراعاة كل التعليمات الخاصة بالنظام الداخلي للمؤسسة التربوية. و كل ما هو متنافي مع عادات و قيم المجتمع الجزائري المحافظ.