تسريح عدد كبير من موظفي تويتر “وهم نائمين”

قرر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الاستغناء عن عدد كبير من موظفي منصة “تويتر” التي استحوذ عليها لقاء صفقة بلغت 44 مليار دولار.

وجاءت ظروف تسريح العالمين غريبة للغاية، لدرجة أن الرسائل التي اعتبرت تهميدا للطرد وصلت إلى الموظفين وهم يغضون في النوم.

وبدأت العملية بإعلان صادم، حيث قالت “توتير” في رسالة إنها ستُباشر الجمعة العملية الصعبة لتقليص قوتها العاملة.

وأضافت الشركة للموظفين: “نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون. لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل”.

ووصلت الرسائل الخاصة بشأن التسريح الذي سيبدأ الجمعة لموظفي في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

لكن الأسوأ هو ما حدث لموظفي تويتر في بريطانيا، حيث كانوا نائمين عندما جرى إلغاء وصولهم إلى تطبيق “سلاك” للتواصل الخاص بالأعمال. وكذلك حساباتهم في “جيميل”.

كما جرى تعطيل وصولهم إلى بيانات الحواسيب المحمولة الخاصة بـ”تويتر”.