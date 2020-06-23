تسريح 38 مريضا بعد شفائهم من فيروس كورونا بالبويرة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبويرة عن تسريح 36 مصاب بفيروس كورونا لنهار اليوم على مستوى 3 مصالح إستشفائية كوفيد وهي البويرة – عين بسام – سور الغزلان وقد توزع المرضى المسرحين حسب البلديات كما يلي:

سور الغزلان 15، البويرة 05، ديرة 03، حيزر 02، واد البردي 02، دشمية 02، بئر غبالو 01، احنيف 01

-مسدور01، عين بسام01، اهل القصر 01، برج اخريص 01.

بالاضافة إلى تسجيل تسريح حالة واحدة خارج الولاية من ولاية البليدة، أما عدد الحالات التي هي تحت العلاج على مستوى الولاية 119 حالة توزعت كالاتي البويرة 55 حالة، سور الغزلان 39 حالة، عين بسام 25 حالة، وقد بلغ عدد الحالات المؤكدة إلى غاية نهار اليوم ومنذ ظهور الوباء بلغت 144 حالة أي بزيادة 4 حالات جديدة، في حين بلغ عدد الوفيات منذ ظهور الوباء 13 شخصا.