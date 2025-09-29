تسريع مشاريع الرقمنة وإطلاق خط بحري جديد.. توجيهات سعيود للنقل البحري

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على اجتماع تأطيري بمقر قصر الحكومة، خصِّص لتقييم مدى تقدم ورشات رقمنة القطاع، ومتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير النقل البحري، بحضور إطارات الوزارة.

في مستهل الاجتماع، ذكّر الوزير بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، والمتعلقة بضرورة استكمال مسار الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية، مع تسريع المشاريع ذات الصلة.

وبهذا الصدد، تم تقديم عروض تضمنت تقييمًا مرحليًا لمختلف المشاريع الجارية، ليُسدي الوزير بعدها توجيهات حازمة تتعلق بضبط المشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، مع التركيز على الأنظمة المعلوماتية الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من دور في تحقيق الشفافية والنجاعة في تسيير الشأن العام وتحسين الخدمات العمومية.

أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بقطاع النقل البحري، فقد تم استعراض مدى تنفيذ توجيهات الوزير السابقة. والتي شددت على استرجاع البواخر المحتجزة بالخارج، وصيانة الوحدات المتوقفة منذ سنوات وإعادتها إلى الخدمة في الآجال المحددة.

وقد أثمرت هذه التوجيهات عن نتائج ملموسة، أبرزها:

-استرجاع كافة البواخر المحتجزة وإعادة تشغيل عدد معتبر منها.

-القضاء على أزمة التذاكر وتحسين ظروف السفر خلال موسم الاصطياف.

-منح 8 اعتمادات جديدة لمتعاملي نقل المسافرين.

-تسجيل مؤشرات مالية إيجابية ورفع قدرات الأسطول الوطني.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تسريع إطلاق الخط البحري الشرقي نحو سلطنة عمان. واعتماد استراتيجيات تسويق حديثة تعزز قدرة الأسطول الوطني التنافسية. مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية إقليميًا ودوليًا.

كما توجه الوزير بالشكر إلى المجمع الجزائري للنقل البحري ومؤسسة النقل البحري للمسافرين، نظير النتائج المحققة خلال موسم الاصطياف. داعيًا إلى مواصلة العمل بروح تنافسية قائمة على الابتكار والتسويق الذكي. بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد متنوع ورقمي.