تسريع وتيرة إنجاز الخط المنجمي الشرقي عبر أشغال ليلية متواصلة

تتواصل الأشغال الليلية عبر مختلف ورشات مشروع الخط المنجمي الشرقي، بمقطعي دريعة - وادي الكبريت والتفاف تبسة – تنوكلة، في إطار مساعي تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استمرارية الأشغال الميدانية على مدار الساعة.

ويجري تنفيذ هذه العمليات تحت متابعة مباشرة من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وبإشراف ميداني من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”، بصفتها صاحب المشروع المفوض.

بمقطع دريعة – وادي الكبريت، الممتد على مسافة 30 كيلومترا، تتواصل أشغال الحفر والردم والتسوية بمشاركة عدة مؤسسات إنجاز. من بينها إنفرارايـل (INFRARAIL) وإيغوفا (EGUVA)، حيث يسجل تقدم ملحوظ عبر مختلف المقاطع المفتوحة.

أما بمقطع التفاف تبسة – تنوكلة، الذي يمتد على طول 43 كيلومترا، فتتواصل الأشغال الليلية على مستوى الأنفاق والمنشآت الفنية، لا سيما من طرف مؤسستي سابتا (SAPTA) وكوسيدار للمنشآت الفنية (COSIDER OA). وتشمل العمليات حفر قبة النفق رقم 08، ووضع الأقواس المعدنية بالنفقين 08 و09.إضافة إلى إنجاز وتسليح ركائز وقواعد الجسور أرقام 36 و40 و42 و44، فضلا عن صب الخرسانة ومعالجة رؤوس الخوازيق.

كما تتواصل بالورشات التقنية عمليات تجهيز وتشكيل حديد التسليح، إلى جانب تصنيع أقفاص الخوازيق وتجهيز الهياكل المعدنية الخاصة بالمنشآت الفنية.

وفيما يتعلق بأشغال السكة الحديدية، تتقدم عمليات الربط والتلحيم والتسوية ووضع السكة عبر عدة نقاط من المشروع، بمساهمة كوسيدار للأشغال العمومية (COSIDER TP) وإنفرافير (INFRAFER)، بما في ذلك داخل النفق T1، في إطار استكمال مختلف المراحل التقنية وفق البرنامج المسطر.

وتندرج هذه الديناميكية ضمن جهود ضمان استمرارية الأشغال ليلا ونهارا، مع احترام الآجال المحددة والالتزام بأعلى المعايير التقنية المعتمدة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.