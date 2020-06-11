تسريع وتيرة إنجاز سكنات عدل في بجاية

إلتقى اليوم الخميس، المدير المركزي للدراسات والهندسة المعمارية بوكالة عدل مع مدير مشاريع بجاية، بمقر المديرية العامة لوكالة عدل.

وحضر الإجتماع، رؤساء المشاريع بموقع 2900 و2000 و1000 و3200 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بواد غير.

وجاء ذلك، تنفيذا للتعليمات التي أسداها المدير العام للوكالة، خلال زيارته الأخيرة لمشاريع عدل بولاية بجاية، ومكاتب الدراسات عدل وممثلي شركات الإنجاز.

وتم التطرق في اللقاء إلى مايلي:

البحث عن الطرق و الآليات لتجسيد التعليمات التي اعطاها المدير العام خلال زيارته الأخيرة لهذه المواقع.

معالجة النقاط التي كانت تواجه مكاتب الدراسات و ايجاد حلول لها .

إيجاد حلول للعراقيل التي كانت تواجه تقدم اشغال التهيئة الخارجية .

اعادة النظر في بعض الدرسات السابقة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية.

ويأتي الاجتماع التنسيقي الذي جاء عقب زيارة المدير العام كإجتماع تكميلي، حددت فيه طريقة العمل المستقبلية من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، والبدء في تجسيد الوعود على أرض الميدان