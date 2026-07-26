تسريع وتيرة الأشغال بمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

تتواصل الأشغال على مستوى مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، حيث يعرف المشروع تسارعا ملحوظا في وتيرة الإنجاز عبر مختلف ورشاته. وذلك تجسيدا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية.

وتشمل الأشغال جرفة التربة، وغمر الأرضية المملوءة برمال البحر، وتلحيم ودق الأوتاد. وتسليح وصب الخرسانة للعوارض الأساسية للرصيف ورؤوس الأوتاد. إلى جانب إنجاز المكعبات الخرسانية المسبقة الصنع، في ظل تجنيد مكثف للوسائل البشرية والمادية لضمان احترام آجال الإنجاز.

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