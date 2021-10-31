تسطير برنامج واسع لتطهير المجاري للحد من أضرار الفيضانات

كشف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير صالح لحلاح عن تسطير برنامجا واسعا في عملية تطهير المجاري خاصة في الأوساط الحضارية. من أجل التخفيف من الأضرار والفيضانات التي قد تخلفها الأمطار خلال فصل الشتاء القادم.

وقال لحلاح خلال حلوله ضيفا صباح اليوم على برنامج ضيف الصباح لـ”القناة الإذاعية الأولى” أن الأمطار التي تهاطلت بالعاصمة خلال الآونة الأخيرة بلغت 20 بالمائة من المعدل السنوي.

وأفاد لحلاح أن المعدل السنوي لتهاطل الأمطار بالنسبة للعاصمة هو 600 ملم. وعليه فإن كميات الأمطار التي تساقطت مؤخرا وفي أقل من 24 ساعة تمثل 20% من الأمطار التي تسقط في السنة.

وتابع لحلاح القول، أن الأمطار التي تسقط شهريا بالعاصمة تتراوح بين 180 و200 ملم في أكتوبر. فإن 70 أو 80% من الأمطار التي قد تهطل عادة في شهر أو أكثر سقطت في 24 ساعة. مشيرا أن هذه الظاهرة وآثارها الناجمة عنها يعيشها العالم بأسره.

وختملحلاح الوقل، أن الوقاية من الفيضانات هي مسؤولية يشترك فيها العديد من الهيئات والقطاعات. وليست محصورة على الديوان الوطني لتطهير فقط.

وكشفت مصالح ولاية الجزائر، أن كمية الأمطار المتساقطة كانت فوق معدلها حيث سجلت على بلدية درارية حوالي 144 ملم. وهو رقم قياسي أكثر من تلك المسجلة في بوزريعة خلال فيضانات باب الوادي سنة 2001 والتي بلغت 132 ملم.

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