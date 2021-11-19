تسعة أشهر سجنا لسائق سيارة أجرة جزائري في فرنسا

لٌقّب بـ “جزار” سيارات الأجرة الباريسية لميله إلى “قتل زبائنه بأسعاره”. وحكم على السائق الجزائري الذي اعتقل في 6 أكتوبر الماضي، بالسجن تسعة أشهر من قبل محكمة جنايات باريس بفرنسا.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، واجه الشاب البالغ 26 عامًا تهمة الاحتيال من قبل سائق سيارة أجرة مزيف. وممارسة غير قانونية لمهنة التاكسي.

أربعة ضحايا للسائق الوهمي أصبحوا أطرافًا مدنية، أحدهم قال إن الشاب كان يقود بسرعة عالية، بدون رخصة قيادة.

وبحسب مصدر قريب من التحقيق، فقد ذهب المتهم إلى حد طلب دفع 280 أورو مقابل رحلة باريس-رواسي-شارل-ديغول. التي لم يسمع بها أحد خلال هذه الرحلة.

وخلال تفتيش منزل والدي الشاب، الذي لا يزال يقيم معه، وجد المحققون أكثر من 7000 أورو نقدًا.

في عام 2019، تم اعتقال 73 سائق تاكسي غير شرعي في باريس، مقابل 89 في عام 2020.

مطارات العاصمة الفرنسية هي المواقع الأكثر تضررًا من هذه الممارسات، في رواسي، تم تسجيل 59 اعتقالًا منذ جانفي.

في 2020 عندما تم اعتقال 60 شخصًا، في أورلي، تم اعتراض 16 سائقا غير شرعي في الأشهر التسعة الأولى من العام. مقارنة بـ 21 سائقا لكامل عام 2020.

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