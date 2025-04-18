تسعة رباعين يمثلون الجزائر في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

ستشارك الجزائر، في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال (أكابر)، المقررة بمدينة موكا، بموريشيوس، في الفترة ما بين 20 إلى 28 أفريل الجاري.

وستكون الجزائر ممثلة في هذه البطولة الإفرقية بتسعة رباعيين، من بينهم أربعة رجال، وخمسة سيدات، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أضاف ذات المصدر، بأن البعقة الجزائري، ستتجه يوم غد السبت، نحو العاصمة بورت لويس، تحسبا لهذا الموعد.

ومن المقرر أن تشارك الجزائر في هذه الطبعة من البطولة الإفريقية لرفع الأثقال (أكابر)، إلى جانب 15 دولة أخرى.