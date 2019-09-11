تسعيرات جديدة لخدمات “ميرسك” للنقل البحري بكل موانئ الجزائر

أعلنت المؤسسة العالمية للنقل البري والبحري ميرسك في موقعها عن مراجعتها لأسعار خدماتها في الجزائر .

وتشمل الأسعار الجديدة حسب الموقع أسعار نقل الحاويات الجافة والمبردة ،وكذا أسعار الخدمات المرافقة لعملية النقل.

وتخص الأسعار الجديدة نقل الحاويات إلى كل موانئ الجزائر وانطلاقا منها.

وقالت ميرسك أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التطبيق في الفاتح أكتوبر القادم.

وحددت الشركة تسعيرة نقل الحاويات الجافة بحجم 20 قدما ب 6950 دج من كل بقاع العالم نحو كل الموانئ الجزائرية.

وتبلغ تسعيرة نقل الحاويات حجم 40 قدما 13350 دج نحو كل موانئ الجزائر، باستثناء ميناء عنابة حددت تسعيرته ب 10350دج.

وفيما يخص نقل الحاويات المبردة فحددت تسعيرتها ب 8450 دج و26350 للحاويات ذات حجم 20 و40 قدما على التوالي.

بينما كانت تسعيرة نقل الحاويات المبردة نحو ميناء العاصمة أغلى حيث حددت ب21850 دج و26350 دج.

وتخص الأسعار المذكورة التسعيرة خارج الخدمات بينما حددت المؤسسة تسعيرة جديدة للخدمات المرافقة .

وبلغت التسعيرة داخل الخدمات حسب ما نشرته ميرسك، 8700 دج للنقل من موانئ وهران وبجاية و 8200 دج لباقي الموانئ.

ويذكر أن مؤسسة ميناء الجزائر أعلنت في وقت سابق عن تطبيق مراجعة تسعيرات خدماتها المتعلقة بشحن وتفريغ ومعالجة الحاويات.

ودخلت تسعيرات مؤسسة ميناء الجزائر حيز التنفيذ مطلع سبتمبر التي ستضاف لها التسعيرات الجديدة لميرسك لتقع على كاهل المتعاملين الاقتصاديين.