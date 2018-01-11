تسعيرة النقل الجديدة حيز الخدمة الأحد القادم

أجلت وزارة النقل تطبيق التسعيرة الجديدة للناقلين، التي كان من المقرّر أن تدخل حيز الخدمة أمس الأربعاء.

وحدّدت وزارة النقل يوم الأحد 14 جانفي، لتطبيق هذه الزيادات.

من جهته كشف رئيس مكتب المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين عمار فنيزة، أن هذا التأخر جاء من ممثلي النقالين.

وهذا نتيجة عدم جاهزية تذاكر نقل المسافرين بالتسعيرة الجديدة.

للإشارة هذه الزيادة التي جاء بالإتفاق بين وزارة النقل وإتحاد الناقلين، جاءت لتعويض الأعباء الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود.