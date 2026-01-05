و.أ.ج: تسعيرة الوقود في الجزائر من بين الأكثر انخفاضا في العالم

تصدرت الجزائر المراتب الأولى عالميًا من حيث أسعار الوقود الأكثر انخفاضًا. بما في ذلك البلدان المنتجة للنفط. وذلك بفضل الدعم الذي تخصصه الدولة سنويًا من خلال مبالغ مالية ضخمة لهذا الغرض.

ووفقا لبيانات حديثة نشرتها وكالة الانباء الجزائرية، لأسعار بيع الوقود في مختلف دول العالم، فإن الجزائر تحتل مراتب متقدمة. حيث يباع لتر البنزين بـ47 دج (حوالي 0.36 دولار)، وبـ31 دج للتر (0.25 دولار) بالنسبة لوقود الديزل (المازوت)، وبـ12 دج للتر (0.09 دولار) بالنسبة لغاز البترول المميع/وقود (جي بي أل).

ويمثل سعر البنزين في الجزائر حوالي نصف السعر المطبق في بعض الدول النفطية، على غرار السعودية، التي تنتج 10 ملايين برميل يوميًا، ويباع فيها اللتر الواحد بـ0.621 دولار (ما يعادل 79.80 دج)، وفي روسيا، التي تنتج 9 ملايين برميل يوميًا، ويباع فيها اللتر بـ0.834 دولار 107.1 دينار.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنتج يوميًا 14 مليون برميل من النفط، فيبلغ سعر البنزين في سوقها المحلي 0.835 دولار للتر 107.30 دج، فيما يبلغ سعره في العراق (3.86 ملايين برميل/يوم) 0.649 دولار، ما يعادل 83.40 دج للتر.

وبالنسبة لأسعار وقود الديزل (المازوت)، فإنها تبلغ حوالي أربع مرات مقارنة بالسعر المطبق في الجزائر، في عدة دول نفطية على غرار الولايات المتحدة التي يباع فيها بـ0.925 دولار للتر 118.87 دج، وروسيا بـ0.951 دولار للتر 112.21 دج.

كما يعد السعر المطبق في الجزائر أقل بكثير من نظيره في الدول النفطية العربية، كالسعودية التي يباع فيها بـ0.443 دولار للتر (ما يعادل 56.93 دج)، والكويت، التي تنتج 2.5 مليون برميل يوميًا من النفط، بـ0.374 دولار للتر 48.06 دج.

وفيما يخص غاز البترول المميع/وقود (جي بي أل)، تحتل الجزائر المرتبة الأولى في العالم من حيث انخفاض الأسعار. حيث يباع بأقل بأكثر من أربع مرات من السعودية (0.291 دولار للتر، ما يعادل 37.40 دج). وروسيا (0.366دولار للتر، ما يعادل 47.03 دج للتر).

تحيين أسعار الوقود في الجزائر

وعرفت أسعار الوقود في الجزائر تحيينًا مع مطلع السنة الجارية 2026. حيث انتقل سعر البنزين من 45.62 دج/لتر إلى 47 دج/لتر (+1.38دج). ووقود الديزل (المازوت) من 29.01دج/لتر إلى 31 دج/لتر (+1,99 دج). في حين تم تعديل سعر غاز البترول المميع/وقود من 9 دج/لتر إلى 12 دج/لتر (+3 دج).

وكانت وزارة المحروقات والمناجم قد أوضحت في بيان لها عقب هذه الزيادة، أن هذا التحيين. يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. بغرض “ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة”.

وأضافت بأن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (الاستخراج، التكرير، النقل والتوزيع). مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي. للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

ووفقا لقانون المالية لسنة 2026، فقد تم تخصيص مبلغ قدره 657 مليار دج. لدعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر، بما في ذلك أسعار الوقود.

