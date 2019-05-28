«تســـــويــــق ســـبرينتر الجديــــدة بأزيـــد مــــن 520 مليــــون سنتيــــم»

مجهزة بأحدث التقنيات.. الجنرال كريركو إسماعيل لـ النهار:

«أنتجنا 6 آلاف شاحنة عسكرية منذ إنشاء المصنع و15 ألف مركبة نفعية وشاحنة»

تخلى مصنع «مرسيدس بنز» عن تصنيع مركبة «سبرينتر القديمة» وشرع في إنتاج النسخة الجديدة.

مع رفع سعرها بنسبة تصل إلى خمسة من المئة مقارنة بالنموذج القديم الذي كان يتراوح بين 420 و520 مليون سنتيم.

وأكد العميد إسماعيل كريكو، رئيس مجلس إدارة مصنع «مرسيدس بنز» في تصريح خص به «النهار»، بأن النموذج القديم لمركبة «سبرينتر بنز» النفعية.

سيتم التخلي عنه بعد الشروع في تصنيع النموذج الجديد المجهز بأحدث التقنيات، والذي سيعرف ارتفاعا بنسبة تصل إلى خمسة أو سبعة من المئة.

ناهيك عن موديلات أخرى تخص شاحنات من مختلف الأحجام يمكن تسويقها هي الأخرى للخواص.

وعن حجم إنتاج المصنع منذ تاريخ إنشائه، كشف العميد إسماعيل كريكرو، عن تصنيع ستة آلاف شاحنة عسكرية منذ عام 2015.

وخمسة عشر ألف شاحنة عادية من نوع «مرسيدس»، في انتظار تصنيع ثلاثة آلاف وخمسمئة أخرى خلال السنة الجارية.

وفيما يتعلق باقتحام عالم التصدير، أكد رئيس مجلس إدارة المصنع استحالة التفكير في الملف هذا حاليا، وهذا رغم الطلبات الكبيرة المقدمة.

خاصة من طرف الدول الإفريقية، مرجعا السبب في ذلك، إلى أن إشباع السوق الوطنية هو من أولويات السلطات.

وفي رده على سؤال تمحور حول توسيع المشروع وتنويعه المنتوج ليشمل المركبات السياحية، قال «إنتاجنا سيرتكز على النفعية فقط والشاحنات».

هذا، وقد سلم مصنع «مرسيدس بنز»، أمس، 278 مركبة منها 252 شاحنة عسكرية متعددة المهام المنتجة من طرف الشركة الجزائرية للوزن الثقيل من علامة «مرسيدس بنز» «رويبة».

والشركة الجزائرية المشتركة لصناعة السيارات «تيارت» لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني والباقي سيارات نفعية وشاحنات لزبائن من القطاعين العام والخاص.

وفتح مصنع «مرسيدس بنز» باب التسويق أمام الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

كما يوفر قطعا غيار أصلية مستوردة من الخارج بإجمالي قدره السيد محيوت مدير الشركة بالرويبة بملايين الأورو وليس الملايير.