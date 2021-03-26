تسفاوت يكشف أجمل أهدافه بقميص الخضر

استذكر الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، عبد الحفيظ تسفاوت مشواره مع الخضر، كاشفا أجمل الأهداف التي سجلها، بالنسبة له.
وصرح تسفاوت، للإذاعة الوطنية: “صحيح أنني سجلت العديد من الأهداف بقميص المنتخب الوطني، لكن قيمتها تختلف بأهمية المباراة”.
وأضاف النجم السابق للمنتخب الوطني: “بالنسبة لي، من ناحية الجمالية أستذكر هدفين، الأولهما هدفي في مرمى كوديفوار، بعد تمريرة من دحلب”.
وتابع عبد الحفيظ تسفاوت: “ثاني أجمل هدف سجلته بالنسبة لي، كان ضد منتخب الكاميرون، في كان 2000، بعد تمريرة من عرفات مزوار”.
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