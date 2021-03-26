تسفاوت يكشف أجمل أهدافه بقميص الخضر

الرياضة
  • -
  • 0
تسفاوت يكشف أجمل أهدافه بقميص الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

استذكر الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، عبد الحفيظ تسفاوت مشواره مع الخضر، كاشفا أجمل الأهداف التي سجلها، بالنسبة له.

وصرح تسفاوت، للإذاعة الوطنية: “صحيح أنني سجلت العديد من الأهداف بقميص المنتخب الوطني، لكن قيمتها تختلف بأهمية المباراة”.

وأضاف النجم السابق للمنتخب الوطني: “بالنسبة لي، من ناحية الجمالية أستذكر هدفين، الأولهما هدفي في مرمى كوديفوار، بعد تمريرة من دحلب”.

وتابع عبد الحفيظ تسفاوت: “ثاني أجمل هدف سجلته بالنسبة لي، كان ضد منتخب الكاميرون، في كان 2000، بعد تمريرة من عرفات مزوار”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=977017

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com