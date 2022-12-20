تسقيف أسعار الغاز في أوروبا.. هذا ما قاله وزير الطاقة

علق، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، حول قرار الاتحاد الأوروبي بتسقيف أسعار الغاز. حيث اعتبر الوزير، القرار “إجراء أحادي الجانب ومزعزع لاستقرار أسواق الطاقة.

وسيدخل في الأول من يناير/جانفي، سيدخل ما يسمى بـ”تسقيف سعر الغاز” حيز التنفيذ. وهو الأسلوب الأكثر شمولاً للحكومة لإبقاء تكاليف الطاقة في متناول المواطنين إلى حد ما.

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ محاولات وضع سقف سعر للغاز أمر غير مقبول. مشيراً إلى أنّه “سيتمّ اتخاذ قرار ملائم، كما هي الحال بشأن النفط”.

وقال بيسكوف للصحافيين إن “هذا انتهاك للأسواق، وتسعير للسوق، واعتداء عليه”، مؤكّداً أنّ “أيّ إشارة إلى السقف غير مقبولة”. ووفقاً للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، فإنّه سيتمّ الرد على الأمر بشأن الغاز، كما هي الحال بشأن النفط.

وأكد السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، اليوم، أنّ مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لسعر الغاز الروسي تتناقض مع قواعد السوق، وستؤدي إلى تدهورها.

كما قال السفير: “قد تكون هناك أفكار مجنونة متباينة في هذا المجال، فهذه بالتأكيد إجراءات لا يمكن اعتبارها أفكاراً سوقية. هذه أدوات مضادة للسوق. في رأيي، سيؤدي كل ذلك إلى عواقب سيئة، مثل تدهور الأسواق وانتهاك القانون الدولي”.

وأضاف أنّ هذه المبادرات والبحث فيها “تزعزع استقرار الأسواق وترفع مستوى الغموض، ويمكن القول إنّ الحديث يدور عن حجم كبير من القرارات السياسية التي تؤثر في العملية الاقتصادية”، متسائلاً: “هل يمكن الموافقة على ذلك؟”.

وفي وقت سابق اليوم، أكّد مصدر في الاتحاد الأوروبي أنّ وزراء الطاقة في الاتحاد توصلوا، خلال لقاء جمعهم، اليوم، في بروكسل، إلى اتفاق سياسي بشأن سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.

وقالت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة، أنياس بانييه – روناشير، إنّ “الاتفاق سيفعَّل بصورة آلية إذا استمر سعر الغاز لمدة 3 أيام في تجاوز حاجز 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة”.