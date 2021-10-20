تسقيف جديد لسعر زيت المائدة

صدر في العدد ما قبل الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل سقف سعر الزيت المائدة عند قيمة 650 دينار لصفيحة 5 لترات.

وأمضى الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاسـتيراد وعند التـوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. مع احتساب جميع الرسوم عند 650 دج بدلا من 600 دج.

كما جاء في ذات المرسوم محافظة التعديل الجديد على الأسعار القصوى السابقة لعبوات 2 لتر و1 لتر من زيت المائدة. ونفس الامربالنسبة إلى السعر الاقصى للسكر الأبيض غير الموضّب، والموضّب.

كما جاء في مضمون ذات المرسوم شروط وكيفيات بيع وتعليب السكر والزيت الموجهة للمستهلكين كمايلي:

يجب أن تكون كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسـكر الأبيض الموجهة للمستهلكين ذات تغليف خاص. ويحمل، بصفة مقروءة ومرئية عبارة ”زيت غذائي مكرر عادي مدعم” و”سكر أبيض مدعم”.

وحدد ذات المرسوم أسعار البيع القصوى أوأسعار البيع الأقل من الأسعار القصوى المحددة مع إضافة شـريط أحمـر بعرض 5سنتـم يتـم وضعه أفقي الجزء العلوي من التغليف.

يجب أن تخضع كــميات الزيـت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المـوجـهة للمصـّنعين والمهنيين إلزاميا، لتغليف خاص. و أيضا توضيب في رزم ذات وزن 10 كغ، على الأقل، بالنسبة للسكر الأبيض.

بالإضافة إلى عبوات لا تقل سعتها عن 10 لترات بالنسبة للزيت الغذائي المكرر العادي.

كما يجب على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة .”(dosettes).