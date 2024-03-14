تسقيف هوامش الربح للبقـول الجافـة والأرز

وقع الوزير الأوّل نذير العرباوي على مرسوما تنفيذيا يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقـول الجافـة والأرز.

والهدف من هذا المرسوم ، يهدف هذا المرسوم إلى تسقيـف هوامــش الربح، عند التوضيــب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز .

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 17 صدور مرسوم تنفيذي رقم 24-100 ينص على تحديد هامش الربح الأقصى، بالنسبة للأرز والبقول الجافة الموضبة، بـ5 بالمائة عند التوضيب.

وكذا 5 بالمائة عند التوزيع بالجملة و8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة.

بينما الأرز والبقول الجافة السائبة، فقد تم تحديد هامش الربح الأقصى بـ5 بالمائة عند التوزيع بالجملة. وأيضا 8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة.

وأضاف ذات المرسوم أن تطبق هوامش الربح المسقفة عند التوضيب على أساس سعر التكلفة، وعند التوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، وعند التوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.

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