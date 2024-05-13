تسقيف قيمة السحب المالي.. الوزير  يوضّح 

برر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي تسقيف قيمة السحب المالي من بريد الجزائر المقدرة بـ 200 ألف دينار بتوفير السيولة للمواطنين.

وخلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى قال بيبي تريكي إن عملية التسقيف الغرض منه توفير السيولة للمواطنين عبر 4300 مكتب بريدي موزعةعلى مستوى الوطن.

كما رد الوزير حول مطالب رفع قيمة الأموال المسحوبة، أن هناك مراقبة دورية لكل المعطيات فيما يخص السيولة وعمليات السحب.

وفي ذات الفوروم كشف بيبي تريكي أن عدد مشتركي الانترنت الثابت في الجزائر، إلى غاية اليوم بلغ 5,7 مليون مشترك، بعدما كان يقدر بـثلاثة ملايين ونصف مشترك مع بداية سنة 2020، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

وسجيل هذا الارتفاع يندرج في إطار تطبيق التزامات رئيس الجمهورية، وكذا ضمن تحقيق الأهداف المرحلية لمخطط عمل القطاع.

وأبرز الوزير، أن عملية رفع عدد المشتركين رافقتها مساعي “لتحسين” الخدمة المقدمة، من خلال زيادة سرعة تدفق الإنترنت الدنيا من 2 إلى 10 ميغابيت/ثا، على أن تصل إلى 300 ميغابيت/ثا وذلك دون أثر مالي على المواطن.