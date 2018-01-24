“تسلق الجبال” الرياضة التي تستهوي الشباب

نظم نادي الغوص الإستغواري والرياضات الجبلية لمدينة عين البيضاء، تجمعا دوليا للتسلق بمرتفعات جبال سيدي رغيس بولاية أم البواقي.

و هذا بحضور متسلقي الجبال من تونس الشقيقة و مختلف ولايات الوطن إلى جانب خبراء فرنسيين .

بهدف تنمية الرياضات الجبلية في الوسط الشباني و مواجهة بعض المغامرات.

كما أكد المتسلقون أنها تجربة ممتعة و فكرة رائعة، خاصة بممارسة هذا النشاط لأول مرة.

و قال إيمانويل تيسان خبير فرنسي في التسلق و الإستغوار، أنّ هذه المرتفات الجبلية الرائعة تعد المكان المناسب لممارسة هذا النشاط.