تسلق منزلها.. شاب جزائري يهدد صديقته بالقتل والشرطة تتفاوض معه لمدة 12 ساعة

اقتحم شاب من أصول جزائرية، شقة صديقته في العاصمة السويدية ستوكهولم، مهدداً إياها بالقتل مع رجل آخر كان معها في منزلها، عن طريق سكين.

وبدأت الحكاية، بعدما تمكن الشاب محمد من إحضار سلّم طويل، تسلّق عبره ووصل إلى سوار شرفة منزل صديقته. وما إن وصل حتى ظهرت الفتاة ومعها صديق آخر. وبينما حاول الاثنان إيقاف محمد ركلهم الأخير ووصل الشرفة.

كما يظهر مقطع فيديو صورته الفتاة، والذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشاب محمد، بتحطيم زجاج النافذة والدخول إلى المنزل.

وحينها وصلت الشرطة الشقة، وتفاوضت مع الشاب لمدة 12 ساعة، إلى أن سلم نفسه في النهاية. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الترحيل، ومنع من دخول السويد لمدة 10 سنوات.