تسلل شاب بطائرة الجوية الجزائرية.. التحقيقات تكشف تفاصيل هامة

فتح المدير العام للأمن الداخلي بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل الشاب رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في الساعة الثامنة و 5 دقائق صباحا يوم 28 ديسمبر 2023 في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي حيث ضبط هناك. حسب ما أورده بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وأوضح المصدر نفسه، أن التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للامن الداخلي بعين المكان كشفت تحديد المسؤولية المباشرة لـ7 من موظفي المديرية العامة للامن الوطني بشرطة الحدود بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار .

كما كشفت التحقيقات أيضا عن المسؤولية المباشرة لتقني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية إلى المدير التقني التابع للخطوط الجوية الجزائرية ومدير مطار وهران والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران . يضيف البيان.

وسيتبع ذلك -حسب البيان- اتخاذ اجراءات ادارية تشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني.