تسليط عقوبات مشددة ضد المتورطين في موجة غلاء الأسعار والمضاربة بالسوق الوطنية

كشفت نيابة محكمة سيدي امحمد، أن جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود تورطت في المضاربة بالأسعار خلل الوقائع المرتكبة خلال الفترة الزمنية بعديد مناطق الوطن.

وهذا لوجود قرائن قوية طابعها تخريبي والماس بالاقتصاد الوطني وكذا الظروف التي ارتكبت فيها الافعال، وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم أن المضاربة غير المشروعة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن واجرام منظم متعمد يقتضي التصدي .

لها بسلطان القانون بتسليط عقوبات مشددة ضد مرتكبيها.

وجاء البيان عقب موجة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والمضاربة في الاسعار التي شهدتها السوق الوطنية خلال الفترة الأخيرة.