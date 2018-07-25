تسليـــم مفاتيـــح 30 ألـــف وحـــدة سكنيـــة شهــــر أوت

فيما سيتم توزيع 1400 شقة الأحد المقبل بعين المالحة وسيدي عبد الله

مكتتبو «عدل» الذين لم يتلقوا الرد على طعونهم مقبولة تلقائيا

وزارة السكن تلقت عدة طلبات حول تغيير الشقة من 3F إلى 4F وهي قيد الدراسة

كشف المدير العام للسكن، كمال ناصري، عن تحضير وزارة السكن لتوزيع 30 ألف وحدة بمختلف الصيغ شهر أوت المقبل، بعد انتهاء الأشغال بها تماما.

وقبل ذلك ستعرف العاصمة وحدها الأحد المقبل، تسليم مفاتيح 1400 شقة من مساكن «عدل» على مستوى كل من عين المالحة وسيدي عبد الله. وقال، ناصري، الذي نزل، أمس، ضيفا على تلفزيون «النهار» عبر حصة «قهوة وجورنان»، إن الجزائر ستشهد توزيع 30 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ شهر أوت المقبل.

كما سيعرف شهر سبتمبر هو الآخر توزيع حصة معتبرة على المستوى الوطني، فضلا عن شهر نوفمبر بمناسبة «عيد الثورة»، الذي سيخص بـ«كوطة» هامة يتسلمها أصحابها أيضا، لتستمر العملية حتى نهاية السنة.

وبخصوص طعون مكتتبي «عدل» 2013، قال مدير السكن، إن كل الطعون التي لم يتلق أصحابها ردا من قبل الوزارة أو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تعد مقبولة تلقائيا، أما من تلقى ردا برفض طعنه فيمكنه تقديم طعن آخر، إن كانت لديه الأدلة والإثباتات التي تبطل السبب الذي رفض لأجله الطعن الأول.

وأرجع ناصري، سبب التأخر في الرد على الطعون، إلى المعلومات التي تصل وزارة السكن أو وكالة «عدل» تباعا بشأن المكتتبين، كأن يصل تقرير من قبل مديرية أملاك الدولة مثلا، بأن المكتتب الفلاني قد تحصل على قطعة أرض أو يحوز عقارا.

وكذا تعارض المعلومات التي قدمها المكتتب يوم تسجيله مع الواقع، فإن الوكالة في هذه الحالة تتحرك وتخطر صاحب الملف برفض ملفه، وتتاح له فرصة تقديم الطعن وتفنيد ذلك، إن كانت له الإثباتات والأدلة.

وحول إمكانية تغيير المكتتبين لطبيعة الشقة من 3F إلى 4F، أكد ذات المسؤول بأن الجهة الوصية تشرف على دراسة كل الطلبات، مشيرا إلى أن 50 من المئة من المكتتبين من أصل 700 ألف، كانت 4F والنصف الآخر 3F، مؤكدا تلقي الوكالة عدة طلبات بتغيير الشقق، وهي حاليا بصدد دراسة كل الطلبات والرد على أصحابها قريبا.

ووقّعت، وزارة السكن والعمران والمدينة، حسب ذات المتحدث، اتفاقية مع وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة، لتهيئة منازل ذوي الاحتيادات الخاصة والأحياء لتتماشى وطبيعة الإعاقة التي يعانونها، حيث تكون لهم مسالك خاصة أو منحهم الطوابق الأرضية وغيرها من الامتيازات والخدمات التي سيتم توفيرها لهم.

وقال أيضا مدير السكن، إن حوالي 10 آلاف مسكن في طور الإنجاز، كانت تابعة لـ«كناب» سيتم استرجاعها بالتنسيق مع وزارة المالية ومصالح «كناب» للتكفل بها، والتي تنقصها بعض أشغال التهيئة قبل توزيعها على أصحابها، باعتبارها شكل من أشكال صيغ البيع بالإيجار، وهو الشأن بالنسبة لكل المساكن التي هي في طور الإنجاز.