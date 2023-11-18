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تسليم أزيد من مليون و250 ألف وحدة سكنية بين 2020 و2023

بقلم نادية بن طاهر
تسليم أزيد من مليون و250 ألف وحدة سكنية بين 2020 و2023
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كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن تسليم مليون و250 ألف و647 وحدة سكنية في الفترة الممتدة بين 2020 و2023.

وقال الوزير، خلال تقديمه عرضا حول ميزانية القطاع في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2024، أن قطاع السكن عرف تسليم مليون و250 ألف و647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بين 2020 و2023.

منها تسليم 200 ألف وحدة سكنية  بعنوان سنة 2020، و320  ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2021، و400 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2022، و330 ألف و647 وحدة سكنية بعنوان سنة 2023، يضيف الوزير.

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