تسليم أزيد من 10 آلاف مسكن “عدل” بالعاصمة

أشرف اليوم السبت والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، على تسليم حصة معتبرة للسكنات بمختلف الصيغ. كما جاءت 10329 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار موزعة بعدة مواقع بالجزائر العاصمة، ضمن العملية.

وحضر حفل تسليم المفاتيح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وعدد من إطارات وممثلين عن وزارة السكن. وفي المقابل ثمن المستفيدون من السكنات، مجهودات الوزير وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“.

كما تندرج هذه العملية في إطار الإحتفال بالذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية، وتخليدا للشهداء الأبرار. ولا تزال عملية تسيم السكنات مستمرة بولايات أخرى خلال الأيام القادمة.

ومن جهته، كان وزير السكن طارق بلعريبي، قد أعلن عن توزيع أرقام كبيرة من السكنات بمختلف الصيغ خلال نوفمبر وطنيا.

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