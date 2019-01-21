تسليم أزيد من 2050 بندقية صيد لأصحابها بتيبازة

بلغ عدد بنادق الصيد التي إسترجعها أصحابها بتيبازة منذ إنطلاق العملية سنة 2013 أزيد من 2053 قطعة سلاح بعد موافقة اللجنة الأمنية الولائية برئاسة والي الولاية.

وفي حصيلة للدرك الوطني للولاية، أوضحت أن هذه البنادق التي قام أصحابها بإيداعها لدى مختلف مصالح الأمن خلال العشرية السوداء.

بعد إستكمال كل الإجراءات الإدارية بما فيها التحقيقات الإدارية من أصل 3646 بندقية صيد محجوزة وقتها.

وأضاف نفس المصدر، أن العملية تسير بوتيرة عادية وتبقى متواصلة إلى غاية تسليم جميع بنادق الصيد لأصحابها على دفعات ومراحل.

إلا في حالات عدم مطالبة أصحابها بإسترجاع أسلحتهم أوعدم صلاحية السلاح تقنيا للإستعمال تجسيدا لتعليمات الحكومة.